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Украина начала финальный этап анбандлинга "Нафтогаза"

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Сертификация Оператора ГТС - финальный этап анбандлинга

ООО "Оператор ГТС Украины" подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что компания будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

"Прохождение сертификации - финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлинга)", - отметили в пресс-службе.

После прохождения сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" получит полномочия для транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС.

Документы для получения сертификации подготовлені в сотрудничестве с международными консультами и экспертами. Заявка предусматривает отделение Оператора по модели ISO (Independent System Operator), добавили в пресс-службе.

Учитытывая сжчатые сроки, "Укртрансгаз" обратился в НКРЭКУ и Секретариата Энергетического сообщества с просьбой о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

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