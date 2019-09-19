Коболев раскрыл детали анбандлинга "Нафтогаза"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Модель предусматривает отделение транспортировки, добычи и поставки газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев прокомментировал решение Кабинета министров от 18 сентября, которым была утверждена новая модель анбандлинга "Нафтогаза". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, утвержденная модель позволяет создать независимого оператора ГТС в соответствии с требованиями европейского законодательства.

По его данным, базой для формирования нового оператора является ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) - дочерняя компания "Укртрансгаз", в которую уже перевели задействованный при транспортировке газа персонал, передали нужные для этой деятельности активы, IT-системы и наладили необходимые бизнес-процессы. "Именно она должна пройти сертификацию НКРЭКУ и Энергетического сообщества", - отметил Коболев.

Согласно решению правительства, ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) выкупит ОГТСУ и с 1 января самостоятельно будет управлять новым оператором. Одновременно с переходом ОГТСУ в собственность МГУ, государство передаст газотранспортную систему в управление нового оператора. Само же МГУ правительство уже передало в управление Министерства финансов Украины, напомнил глава НАК.

"Такая модель обеспечит независимость нового оператора ГТС от "Нафтогаза", полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставке газа. Собственно, это и является конечной целью анбандлинга", - добавил он.

По его данным, практическая имплементация анбандлинга будет включать принятие специального закона и ряда других практических шагов.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердил анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Как сообщало РБК-Украина, правительство на заседании 18 сентября передало компанию "Магистральные газопроводы Украины" в подчинение Министерству финансов.