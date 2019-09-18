ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина попросит ЕС приоритетно сертифицировать оператора ГТС

Новости » Энергетика    18.09.2019 - 13:47
Украина попросит ЕС приоритетно сертифицировать оператора ГТС
Фото: Алексей Оржель (uacrisis.org)

Евросоюз должен сертифицировать оператора ГТС до 1 января  

Украина попросит Европейский союз в приоритетном порядке сертифицировать оператора газотранспортной системы (ГТС). Об этом на брифинге заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона должна выйти на сертификацию ГТС.

"Согласно плану, мы к 1 января 2020 года получим сертифицированного газотранспортного оператора. Будем просить наших европейских партнеров рассмотреть вопрос приоритетно", - отметил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил анбандлинг Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" до конца года.

"Мы на сегодня обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки и ответственность сторон… у нас есть все возможности, чтобы до конца года принять все решения для обеспечения отделения оператора ГТС", - отметил Оржель.

В сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС после того, как "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга. Речь идет о передаче функции технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

Словакия считает "Северный поток-2" ненужным и политически вредным
Новости Украины ГТСЕвросоюзМинэнерго
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь