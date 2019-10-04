ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина начала финальный этап анбандлинга "Нафтогаза"

Новости » Экономика    04.10.2019 - 14:37
Украина начала финальный этап анбандлинга "Нафтогаза"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сертификация Оператора ГТС - финальный этап анбандлинга

ООО "Оператор ГТС Украины" подало в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что компания будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

"Прохождение сертификации - финальный этап проекта по отделению оператора ГТС Украины (анбандлинга)", - отметили в пресс-службе.

После прохождения сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" получит полномочия для транспортировки природного газа по территории Украины и сможет работать как независимый оператор ГТС.

Документы для получения сертификации подготовлені в сотрудничестве с международными консультами и экспертами. Заявка предусматривает отделение Оператора по модели ISO (Independent System Operator), добавили в пресс-службе.

Учитытывая сжчатые сроки, "Укртрансгаз" обратился в НКРЭКУ и Секретариата Энергетического сообщества с просьбой о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января.

Напомним, Кабинет министров Украины 18 сентября утвердило анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" до конца года.

Отметим, в сентябре Украина представила Еврокомиссии модель отделения оператора ГТС. До этого "Укртрансгаз" завершил очередной этап анбандлинга, передав функцию технической эксплуатации газотранспортной системы ООО "Оператор ГТС Украины".

"Нафтогаз" выдвинул несколько требований к "Газпрому" "Нафтогаз" повысил цены на газ
Новости Украины АнбандлингНафтогаз УкраиныГТС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь