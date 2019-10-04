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Україна почала фінальний етап анбандлінгу "Нафтогазу"

Новини » Економіка    04.10.2019 - 14:37
Україна почала фінальний етап анбандлінгу "Нафтогазу"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Сертифікація Оператора ГТС - фінальний етап анбандлінгу

ТОВ "Оператор ГТС України" подало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заявку на проходження сертифікації як оператора газотранспортної системи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, очікується, що компанію буде сертифіковано національним регулятором з подальшим підтвердженням з боку Секретаріату Енергетичного співтовариства до 1 січня 2020 року.

"Проходження сертифікації - фінальний етап проекту з відокремлення оператора ГТС України (анбандлінгу)", - зазначили в прес-службі.

Після проходження сертифікації ТОВ "Оператор ГТС України" отримає повноваження для здійснення транспортування природного газу територією України і зможе працювати як незалежний оператор ГТС.

Документи для отримання сертифікації підготовлено в співпраці з міжнародними консультами та експертами. Заявка передбачає відділення Оператора за моделлю ISO (Independent System Operator), додали в прес-службі.

Зважаючи на вкрай короткі терміни, "Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного співтовариства з проханням про проведення ними процесу сертифікації паралельно, задля досягнення результату до 1 січня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Відзначимо, у вересні Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС. До цього "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу, передавши функцію технічної експлуатації газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".

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Новини України АнбандлінгНафтогаз УкраїниГТС
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