Украина начала 2021 год с падения экономики

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2021 года, по оценке, сократился на 2,6-2,8%. Падение экономики наблюдается второй год подряд.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Основной негативный вклад в динамику СИП сформировали такие производственные ВЭД как: промышленное производство, строительство и сельское хозяйство, говорится в обзоре.

По оценке министерства, сокращение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) в январе 2021 года составило 4,0% (в январе 2020 года - падение на 2,5%).

Как отмечается в обзоре, очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное затухание производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине к 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.