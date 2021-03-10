Україна розпочала 2021 рік з падіння економіки

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2021 року, за оцінкою, скоротився на 2,6-2,8%. Падіння економіки спостерігається другий рік поспіль.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Основний негативний внесок у динаміку ЗІВ сформували такі виробничі ВЕД як: промислове виробництво, будівництво та сільське господарство, йдеться в огляді.

За оцінкою міністерства, скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) у січні 2021 року становило 4,0% (у січні 2020 року - падіння на 2,5%).

Як зазначається в огляді, чергові обмеження січневого локдауну (з 8 по 24 січня включно) спричинили певне затухання виробничої активності більшості суб’єктів економічної діяльності, посиливши песимістичні настрої бізнесу.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. За оцінками НБУ, у 2020 році ВВП впав на 4,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що реальний ВВП України зросте у 2021 році на 4,1%. Економіка майже відновиться після спаду на 4,2% у 2020 році.