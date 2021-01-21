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НБУ дал прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

Киев, Четверг 21 января 2021 14:18
НБУ дал прогноз восстановления экономики Украины после кризиса
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал рост экономики также на уровне на 4,2%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4,0%.

НБУ дал прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) дал оценку сокращения валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2020 году. Согласно данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 3,0%.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

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