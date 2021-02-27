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Экономика Украины восстановится после кризиса: агентство Fitch назвало сроки

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 16:22
Экономика Украины восстановится после кризиса: агентство Fitch назвало сроки Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Согласно прогнозу, рост произойдет за счет частного потребления, роста производства сельскохозяйственной продукции и частичного восстановления инвестиций.

По оценкам агентства, вторая волна Covid-19 была намного более серьезной, чем первая.

"Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными", - говорится в сообщении.

В то же время Fitch прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.

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