Экономика Украины восстановится после кризиса: агентство Fitch назвало сроки

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.

В то же время Fitch прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 3,8% в 2022 году в связи с отменой политических стимулов.

"Но уровень смертности снижается, и мы предполагаем, что экономические запреты остаются ограниченными", - говорится в сообщении.

По оценкам агентства, вторая волна Covid-19 была намного более серьезной, чем первая.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовой внутренний продукт (ВВП) в Украине в 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы". По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году.