Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Программа рассчитана на три года

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что разговор вечером 7 декабря был конструктивный.

"Рад, что мы нашли полное взаимопонимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", - отметил Зеленский.

Георгиева, со своей стороны, "высоко оценила" прогресс, который был достигнут за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Также она заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и поднятия экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, среди прочего - с новой поддержкой МВФ.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - отметила Георгиева.

РБК-Украина писало, что 27 ноября председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может сообщить новости относительно новой программы с Украиной на следующей неделе.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренности на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ). Он ожидает прогресса уже в этом году.