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НБУ ожидает месседжей от МВФ на следующей неделе

Новости » Экономика     27.11.2019 - 14:12
НБУ ожидает месседжей от МВФ на следующей неделе
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Из-за Дня благодарения в США решение о новой программе немного задерживается

Международный валютный фонд (МВФ) может сообщить новости о новой программе с Украиной на следующей неделе. Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, миссия МВФ закончила работу в Киеве на прошлой неделе, а сейчас в Вашингтоне продолжаются консультации. Но в пятницу в Соединенных Штатах выходной из-за Дня благодарения.

"Поэтому мы ожидаем какие-то месседжи следующей неделе", - сказал.

"Переговоры у нас продолжаются, и мы надеемся на успешное завершение этой процедуры", - добавил глава НБУ.

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Опубліковано Національний банк України Середа, 27 листопада 2019 р.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренности на рабочем уровне о новой программе Международным валютным фондом (МВФ). Он ожидает прогресса уже в этом году.

Ранее директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

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