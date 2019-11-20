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Гончарук сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ

Новости » Экономика     20.11.2019 - 15:02
Гончарук сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Переговоры по новой программе идут быстро

Украина достаточно близко приблизилась к достижению договоренностей на рабочем уровне о новой программе с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил премьер, обычно переговоры стран с МВФ продолжаются полгода-год. "На практике достижение договоренностей с МВФ - беспрецедентная история, когда такая договоренность достигается в течение двух месяцев", - сказал он.

Гончарук выразил оптимизм в отношении сроков. "Думаю, прогресс будет точно уже в этом году", - добавил он.

По его словам, работа с МВФ показала большой прогресс. "Мы намного лучше понимаем друг друга, мы сделали несколько шагов навстречу друг другу", - сказал он и выразил уверенность, что работа даст результат в ближайшее время.

"Я считаю, что мы довольно близко приблизились к достижению договоренностей на рабочем уровне, конечно", - констатировал он.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Роном ван Роденом прибыла в Киев в четверг, 14 ноября, и будет работать в течение недели.

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил, что во время визита в Украину миссия Международного валютного фонда (МВФ) обсудит с представителями украинской власти новую трехлетнюю программу расширенного кредитования.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также отметил определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

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