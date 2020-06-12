Украина могла бы выйти из Минских соглашений, их действие закончилось, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)

К тому же, соглашения не являются актом международно-правового характера

Минские договоренности не являются частью национального и международного законодательства. Украина могла бы выйти из них в любой момент.

Об этом во время видеоконференции Киевского форума по безопасности сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников.

По его словам, минские договоренности не легитимизированы ни парламентом Украины, ни Госдумой РФ, которая также является стороной Минских соглашений.

"Поэтому это говорит о том, что соглашения не являются актом международно-правового характера. И действительно, Украина в любой момент могла бы выйти из минских соглашений, хотя бы учитывая то, что их сроки прошли. Последние даты, которые там записаны - это 2015 год", - заявил Резников.

В то же время он напомнил, что договоренности были одобрены Совбезом ООН, а сам Минск появился "как дитя нормандского формата".

"На сегодняшний день мы пока что остаемся сторонниками попробовать все возможное, для того, чтобы использовать для этого (завершения войны на Донбассе - ред.) минскую площадку. Если Россия на самом деле готова. Если нет - придется принимать другие решения, в том числе по модернизации минских соглашений", - резюмировал Резников.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина имеет полное "моральное право" отказаться от минских соглашений.

В начале года и в Офисе президента, и в Кабмине заявили о необходимости пересмотра договоренностей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

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Автор: Роман Калиниченко