Со временем будет разработан новый документ вместо минских соглашений, - Пристайко

Минские договоренности исчерпали себя

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя. Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, некоторые пункты Минских договоренностей реализировать невозможно. Он заявил, что со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений. Министр подчеркнул, что договоренности должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , - сказал Пристайко.

По его словам, украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что минские договоренности могут быть модернизированы для обеспечения их реализации.

Кроме того, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений.