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Україна могла б вийти з Мінських угод, їх дія закінчилася, - Резніков

Новини » Політика     12.06.2020 - 15:48
Україна могла б вийти з Мінських угод, їх дія закінчилася, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com alex.reznikoff)

До того ж, угоди не є актом міжнародно-правового характеру

Мінські домовленості не є частиною національного і міжнародного законодавства. Україна могла б вийти з них у будь-який момент.

Про це під час відеоконференції Київського безпекового форуму повідомив віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков.

За його словами, мінські домовленості не легітимізовані ні парламентом України, ні Держдумою РФ, яка також є стороною Мінських угод.

"Тому це говорить про те, що угоди не є актом міжнародно-правового характеру. І дійсно, Україна у будь-який момент могла б вийти з Мінських угод, хоча б зважаючи на те, що їх терміни спливли. Останні дати, які там записані - це 2015 рік", - заявив Резніков.

Водночас він нагадав, що домовленості були схвалені Радбезом ООН, а сам Мінськ з’явився "як дитя нормандського формату".

"На сьогоднішній день ми поки що залишаємося прихильниками спробувати все можливе, для того, щоб використовувати для цього (завершення війни на Донбасі - ред.) Мінський майданчик. Якщо Росія насправді готова. Якщо ні - прийдеться приймати інші рішення, в том числі щодо модернізації мінських угод",, - резюмував Резніков.

Раніше у Верховній раді заявили, що Україна має моральне право відмовитися від мінських угод.

На початку року і в Офісі президента, і в Кабміні заявили про необхідність перегляду домовленостей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України мінські угоди
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