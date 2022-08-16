Украина модернизирует статистику по стандартам ЕС: что изменится

Как отметили в ведомстве, проект № 5886 разработан на основе рамочного регламента ЕС в сфере статистики и Модельного закона о статистике для стран СЕКЦА, в основу которого положены международные принципы официальной статистики, с учетом национальных особенностей.
"В соответствии с европейскими принципами статистика должна разрабатываться и распространяться национальными статистическими органами независимо от других органов управления, особенно в части определения методологии, методов и источников получения данных, сроков, содержания и форм распространения информации", - говорится в сообщении.
Основные новеллы закона "Об официальной статистике":
расширение задач органов государственной статистики в сфере гармонизации государственной статистики с нормами и стандартами Европейского союза, а также сотрудничества и обмена статистической информацией со статистическими органами ЕС;
определение основных принципов официальной статистики в соответствии с Кодексом норм европейской статистики, среди которых профессиональная независимость, статистическая конфиденциальность, обеспечение качества официальной государственной статистической информации;
образования консультативно-совещательного органа - Национального совета по вопросам статистики, определит правовые основы для решения вопроса о повышении эффективности национальной статистической системы и обеспечит ее соответствие фундаментальным принципам официальной статистики ООН, Кодекса норм европейской статистики, а также Компендіуму статистических требований;
внедрение экспериментальной статистики с целью соответствия потребностям пользователей, изучение новых методов и источников данных для производства официальной государственной статистической информации;
обеспечение доступа к микроданных в исследовательских целях и с целью выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных соглашений;
особенности назначения и увольнения с должности руководителя центрального органа исполнительной власти по вопросам статистики, а также его полномочия.
Напомним, в июле, Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине, которую будут проводить не реже, чем раз в десять лет.