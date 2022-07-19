ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 14:46
Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения Фото: Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Верховная рада утвердила сроки проведения переписи населения в Украине. Ее будут проводить не реже, чем раз в десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

В целом за соответствующее решение проголосовали 227 народных депутатов.

В законопроекте говорится, что дату переписи будет утверждать Кабинет министров. При этом получать данные для переписи предлагается, в частности, заполнение респондентами переписной документации с помощью специального программного обеспечения в Интернете, а также с использованием национальных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, для проведения переписи населения нельзя привлекать к выполнению работ граждан Украины, которые:

  • по решению суда признаны недееспособными или дееспособность которых ограничена;
  • имеют хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению порученных работ;
  • имеют судимость за совершение уголовного правонарушения, если такая судимость не погашена или снята в установленном законом порядке (кроме реабилитированного лица).

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявлял, что электронная перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Украина станет второй страной, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Верховная рада Перепись населения
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ