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Україна модернізує статистику за стандартами ЄС: що зміниться

Фото: Верховна рада ухвалила закон "Про офіційну статистику" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада України ухвалила закон "Про офіційну статистику". Його основною метою є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Як зазначили у відомстві, проект № 5886 розроблено на основі рамкового регламенту ЄС у сфері статистики та Модельного закону про статистику для країн СЕКЦА, в основу якого покладено міжнародні принципи офіційної статистики, з урахуванням національних особливостей.

"У відповідності з європейськими принципами статистика має розроблятися та поширюватися національними статистичними органами незалежно від інших органів управління, особливо в частині визначення методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм поширення інформації тощо", - йдеться в повідомленні.

Основні новели закону "Про офіційну статистику":

  • розширення завдань органів державної статистики у сфері гармонізації державної статистики з нормами та стандартами Європейського Союзу, а також здійснення співробітництва та обміну статистичною інформацією зі статистичними органами ЄС;
  • визначення основних принципів офіційної статистики відповідно до Кодексу норм європейської статистики, серед яких професійна незалежність, статистична конфіденційність, забезпечення якості офіційної державної статистичної інформації;
  • утворення консультативно-дорадчого органу - Національної ради з питань статистики, що визначить правові основи для вирішення питання щодо підвищення ефективності національної статистичної системи та забезпечить її відповідність фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог;
  • запровадження експериментальної статистики з метою кращої відповідності потребам користувачів, вивчення нових методів та джерел даних для виробництва офіційної державної статистичної інформації;
  • забезпечення доступу до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках чинних міжнародних угод;
  • особливості призначення та звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики, а також його повноваження.

Нагадаємо, в липні, Верховна рада затвердила терміни проведення перепису населення в Україні, яку проводитимуть не рідше, ніж раз на десять років.

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