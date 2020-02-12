Украина в Минске передала уточненный список на освобождение пленных

Украина в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе передала уточненный список лиц, которых стремится освободить. Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

По ее словам, стороны предоставили предложения относительно методики поиска пропавших без вести.

"В гуманитарной подгруппе мы передали уточненный список людей, которых хотим освободить", - написала она.

Отметим, Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Российской Федерации и оккупированном Крыму сейчас незаконно удерживаются уже 116 наших политзаключенных. По ее словам, на сегодня уже есть 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора.

Напомним, сегодня Контактная группа согласовала один из участков разведения. Стороны практически согласовывались развести тяжелую технику в районе контрольного пункта вьезда-выезда "Гнутово" возле Мариуполя Донецкой области.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона на переговорах Контактной группы в очередной раз подняла вопрос "национализированных" предприятий. Так, подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопрос водоснабжения оккупированного Донбасса с привлечением Красного Креста.