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Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья политзаключенных и давлении на них

Новости » Политика     31.01.2020 - 16:12
Омбудсмен сообщила об ухудшении здоровья политзаключенных и давлении на них
Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

На политзаключенного Лимешка оказывают давление из-за его религиозных взглядов

Украинский политзаключенный Геннадий Лимешко постоянно находится под давлением из-за религиозных взглядов, а у Владимира Дудки серьезно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

По данным омбудсмена, после того, как Лимешко, которого удерживают в Ставропольском крае РФ, принял ислам, на него начали оказывать психологическое и моральное давление. Несколько раз ему поджигали одежду. Также у него ухудшилось состояние здоровья, в частности, его беспокоит зубная боль и боль в суставах.

Также состояние здоровья существенно ухудшилось в украинского политзаключенного Дудки, которого также незаконно удерживают в Ставропольском крае. Дудка испытывает постоянные головные боли из-за высокого артериального давления, также у него усилился зуд из-за сыпи на теле.

Отмечается, что руководство российских учреждений отказывается предоставлять политзаключенным необходимую медицинскую помощь, что противоречит международным нормам. В связи с этим Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и временно поверенному в делах Украины в РФ Василию Покатило.

"Призываю международное сообщество, дипломатов и представителей правозащитных организаций усилить мониторинг соблюдения прав украинских граждан, которые до сих пор находятся в неволе страны-оккупанта и применить все возможные рычаги влияния для скорейшего возвращения всех украинских политзаключенных домой", - добавила она.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что российские тюремщики манипулируют информацией о состоянии здоровья фигуранта второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Результаты медицинского обследования Гафарова были сфабрикованы.

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Новости Украины Денисоваполитзаключенные в РФ
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