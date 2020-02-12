Украина составила список "национализированных" предприятий и передала его ОРДЛО

Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Передан список предприятий, владельцы которых обратилась в украинские органы

Украинская сторона на переговорах Контактной группы в очередной раз подняла вопрос "национализированных" предприятий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сообщается, что подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения оккупированного Донбасса с привлечением Красного Креста.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Передан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минске активизировали переговоры по возврату предприятий Украине еще в августе 2019 года. С того времени украинской стороне не удалось продвинуться в этом вопросе.

Отметим, сегодня Контактная группа согласовала один из участков разведения. Стороны практически согласовались развести тяжелую технику в районе контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" возле Мариуполя Донецкой области.