ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина составила список "национализированных" предприятий и передала его ОРДЛО

Новости » Политика     12.02.2020 - 18:15
Украина составила список "национализированных" предприятий и передала его ОРДЛО
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Передан список предприятий, владельцы которых обратилась в украинские органы

Украинская сторона на переговорах Контактной группы в очередной раз подняла вопрос "национализированных" предприятий. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сообщается, что подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопросы водообеспечения оккупированного Донбасса с привлечением Красного Креста.

"Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Передан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минске активизировали переговоры по возврату предприятий Украине еще в августе 2019 года. С того времени украинской стороне не удалось продвинуться в этом вопросе.

Отметим, сегодня Контактная группа согласовала один из участков разведения. Стороны практически согласовались развести тяжелую технику в районе контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" возле Мариуполя Донецкой области.

Дорожную карту открытия КПВВ в Золотом и Счастье должны разработать до 26 февраля, - Олифер
Новости Украины ДонбасснационализацияКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь