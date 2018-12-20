Украина в Меморандуме с МВФ отказалась от снижения налогов

Все сверхплановые доходы бюджета будут направляться на снижение долга
В течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине не будут вводиться новые налоговые льготы и не будет снижаться ставка налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума.
Согласно документу, Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.
Кроме того, Украина обязалась направлять сверхплановые бюджетные доходы на снижение государственного долга.
Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
Отметим, что Министерство финансов Украины считает возможным введение налога на выведенный капитал (НВК) только для малого и среднего бизнеса.