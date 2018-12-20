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Україна в Меморандумі з МВФ відмовилася від зниження податків

Новини » Економіка    20.12.2018 - 10:40
Україна в Меморандумі з МВФ відмовилася від зниження податків
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі понадпланові доходи бюджету будуть направлятися на зниження боргу

Протягом дії 14-місячної програми stand-by МВФ в Україні не будуть вводитися нові податкові пільги і не буде знижуватися ставка податку на прибуток підприємств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.

Згідно з документом, Україна продовжить діалог з експертами МВФ щодо пошуку можливості запровадження податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.

Крім того, Україна зобов'язалася спрямовувати понадпланові бюджетні доходи на зниження державного боргу.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транши буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Зазначимо, що Міністерство фінансів України вважає можливим введення податку на виведений капітал (НВК) тільки для малого і середнього бізнесу.

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