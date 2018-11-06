Минфин назвал условие для введения налога на выведенный капитал

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Модель налога на выведенный капитал только для малых и средних предприятий уже одобрил МВФ

Министерство финансов Украины считает возможным введение налога на выведенный капитал (НВК) только для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минфина.

"Реальной возможностью для введения НВК без угрозы фискальной устойчивости сейчас видим его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств с налога на прибыль за 2018 год только для этой группы плательщиков", - говорится в заявлении

Как отметили в министерстве, в этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НВК и получат преимущества от этого налога. Плательщиками налога на прибыль останутся около 4 500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

"Такая модель налогообложения обсуждалось с МВФ и после тяжелых переговоров, была согласована как возможная", - сообщили в Минфине.

По оценке Министерства финансов, прямые потери бюджета в случае введения НВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 года составят 46,7 млрд грн.

В Минфине напомнили, что согласно позиции МВФ, Украина сможет получить транши займа только в случае принятия сбалансированного бюджета.

"То есть специалисты МВФ готовы воспринимать положительно только подход к внедрению НВК, который не приведет к бюджетному дефициту не только в 2019 году, но и в последующих годах", - отмечается в заявлении.

Напомним, что сегодня, 6 ноября, на заседании Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики обсуждается законопроект, который внедряет налог на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий.

Президент Украины Петр Порошенко 5 июля подал в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведенный капитал". Согласно пояснительной записке, с 1 января 2019 налог на прибыль предприятий будет заменен налогом на выведенный капитал. Предполагается, что он позволит упростить ведение бизнеса, сократить издержки налогоплательщиков на исполнение налоговых обязанностей упредить занижение базы налогообложения и уклонение от налогообложения в Украине.