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Украина пообещала МВФ запустить Антикоррупционный суд

Новости » Политика    20.12.2018 - 11:36
Украина пообещала МВФ запустить Антикоррупционный суд
Фото: Представительство МВФ в Киеве (УНИАН)

Пункт о запуске работы Антикоррупционного суда к апрелю включен в качестве структурного маяка

Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать до конца апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Этот пункт включен в документ в качестве структурного маяка.

В меморандуме говорится, что до  конца апреля 2019 года не менее 35 антикоррупционных судей должны быть назначены в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Напомним, что Общественный совет международных экспертов уже начал помогать Высшей квалификационной комиссии Украины в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Президент Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должны создать до февраля 2019 года.

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