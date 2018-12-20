Украина пообещала МВФ запустить Антикоррупционный суд

Пункт о запуске работы Антикоррупционного суда к апрелю включен в качестве структурного маяка
Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать до конца апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.
Этот пункт включен в документ в качестве структурного маяка.
В меморандуме говорится, что до конца апреля 2019 года не менее 35 антикоррупционных судей должны быть назначены в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса.
Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.
Напомним, что Общественный совет международных экспертов уже начал помогать Высшей квалификационной комиссии Украины в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд.
Президент Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должны создать до февраля 2019 года.