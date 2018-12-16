Порошенко надеется, что ВАКС будет создан до февраля

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

По мнению президента, ВАКС должен быть создан с большими полномочиями Совета независимых международных экспертов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должны создать до февраля 2019 года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Была создана независимая, в том числе - и от президента, и от политических партий антикоррупционная инфраструктура, которая составляет НАБУ, САП, Национальное агентство по предупреждению коррупции. Сейчас завершается создание Высшего антикоррупционного суда, я надеюсь, суд будет создан до февраля и в том числе с большими полномочиями Совета независимых (международных, - ред .) экспертов", - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул, что ВАКС также не будет зависеть от президента.

"Он точно уж никак независимый от президента. Если есть вопрос, доволен ли я уровнем борьбы с коррупцией - нет. К кому этот вопрос - ко всем нам и мы должны объединиться для того, чтобы сделать борьбу с коррупцией эффективной. Инфраструктура создана... Мы должны совместно имплементировать те законодательные акты, которые были приняты, в том числе по моей инициативе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный совет международных экспертов уже начал помогать Высшей квалификационной комиссии Украины в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Ранее Порошенко заявлял, что в ближайшее время ожидаются конкретные результаты конкурсов Высшей квалификационной комиссии судей Украины по набору судей в Высший антикоррупционный суд и другие суды.