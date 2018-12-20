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Україна пообіцяла МВФ запустити Антикорупційний суд

Новини » Політика    20.12.2018 - 11:36
Україна пообіцяла МВФ запустити Антикорупційний суд
Фото: Представництво МВФ в Києві (УНІАН)

Пункт про запуск роботи Антикорупційного суду до квітня включений в якості структурного маяка

Вищий антикорупційний суд України має запрацювати до кінця квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Цей пункт включений в документ у якості структурного маяка.

У меморандумі говориться, що до кінця квітня 2019 року не менше 35 антикорупційних суддів повинні бути призначені у відповідності з правилами і порядком, що гарантують об'єктивність та прозорість процесу.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші траншу буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Нагадаємо, що Громадська рада міжнародних експертів вже почала допомагати Вищій кваліфікаційній комісії України в проведенні конкурсу у Вищий антикорупційний суд.

Президент Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повинні створити до лютого 2019 року.

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