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Совет международных экспертов уже начал работу по конкурсу ВАКС

Новости » Политика    14.12.2018 - 15:59
Совет международных экспертов уже начал работу по конкурсу ВАКС
Фото: Сергей Козьяков (УНИАН)

По словам главы ВККСУ, в совет входят 6 специалистов экстра-класса с огромным опытом

Общественный совет международных экспертов уже начал помогать Высшей квалификационной комиссии Украины (ВККС) в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в совет входят 6 специалистов экстра-класса с огромным опытом.

"В конкурсе в Высший антикоррупционный суд Высшей квалификационной комиссии уже помогает совет международных экспертов, куда входят 6 специалистов экстра-класса с огромным опытом из 5 страны Европы и Канады. Могу сказать, что мы вообще единственный государственный орган, в котором есть двв общественных совета", - рассказал Козьяков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидаются конкретные результаты конкурсов Высшей квалификационной комиссии судей Украины по набору судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и другие суды.

РБК-Украина также писало, что для продолжения реформирования судебной системы в Украине должны принять закон об адвокатуре, создать ВАКС и завершить реформирование Генеральной прокуратуры. Об этом заявил спецпредставитель генсека Совета Европы в Украине Режи Брийя.

 

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Новости Украины конкурсВККСУантикоррупционный суд
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