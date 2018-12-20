Украина в Меморандуме с МВФ обязалась отложить второй уровень пенсионной системы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Накопительная система пока откладывается

В течение действия 14-месячной программы stand-by МВФ в Украине будет приостановлено введение второго уровня пенсионной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума.

Согласно документу, все сверхплановые бюджетные доходы в 2019 году будут направляться на снижение государственного долга.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

В частности, в меморандуме Украина обязалась отказаться от снижения налогов в течение действия документа.

В ноябре 2018 года вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что вопрос введение накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования второго уровня пенсионной системы - это вопрос политической воли. По его словам, пенсионная система Украины уже готова к введению второго уровня.