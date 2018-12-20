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Україна в Меморандумі з МВФ зобов'язалася відкласти другий рівень пенсійної системи

Новини » Економіка    20.12.2018 - 11:03
Україна в Меморандумі з МВФ зобов'язалася відкласти другий рівень пенсійної системи
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Накопичувальна система поки відкладається

Протягом дії 14-місячної програми stand-by МВФ в Україні буде призупинено введення другого рівня пенсійної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.

Згідно з документом, всі понадпланові бюджетні доходи в 2019 році будуть спрямовуватися на зниження державного боргу.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транши буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Зокрема, в меморандумі Україна зобов'язалася відмовитися від зниження податків протягом дії документа.

У листопаді 2018 року віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що питання запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування другого рівня пенсійної системи - це питання політичної волі. За його словами, пенсійна система України вже готова до впровадження другого рівня.

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