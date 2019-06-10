Украина - Люксембург: анонс матча

Фото: тренировка сборной Украины перед матчем с Люксембургом (ffu.ua)

Готовимся к поединку 4 тура отбора на Евро-2020

Сборная Украины встретится с Люксембургом в матче 4 тура группового этапа квалификации чемпионата Европы-2020. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры не сомневаются в победе команды Шевченко, которая недавно разгромила Сербию.

10 июня 21:45

Львов, стадион "Арена Львов"

Команда Украины проведет второй матч подряд на "Арене Львов". Три дня назад дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а также дебютный гол за сборную Романа Яремчука обеспечили яркую и важную победу над сербской командой. Подопечные Андрея Шевченко провели один из лучших матчей в истории украинской сборной как по счету, так и по качеству игры - 5:0.

Теперь команде Шевченко надо удержаться на высоте и в предстоящем матче против Люксембурга. Соперники четыре раза пересекались в своей истории и во всех матчах победу одерживала наша сборная. Однако последняя встреча, которая состоялась в марте этого года, завершилась минимальной победой "сине-желтых". Судьбу матча решил автогол люксембуржцев - 2:1.

Отметим, что за победу в группе В, кроме Украины и Люксембурга, борются Португалия, Сербия и Литва.

Из вызванных на сбор национальной команды игроков Андрей Шевченко не включил в заявку на этот матч нападающего Артема Беседина и правого защитника Богдана Бутко. Зато вернулись в распоряжение тренера Марлос и Николай Шапаренко. Сборная Люксембурга не испытывает кадровых проблем.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Степаненко, Малиновский - Цыганков, Яремчук, Коноплянка

Люксембург: Морис - Янс, Селимович, Жерсон, Карлсон - Тиль, Мартинш, Баррейро Мартинс, Тиль - Родригеш, Тюрпель