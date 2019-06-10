Україна - Люксембург: анонс матчу

Фото: тренування збірної України перед матчем з Люксембургом (ffu.ua)

Готуємося до поєдинку 4 туру відбору на Євро-2020

Збірна України зустрінеться з Люксембургом в матчі 4 туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися гру можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери не сумніваються у перемозі команди Шевченка, яка нещодавно розгромила Сербію.

10 червня 21:45

Львів, стадіон "Арена Львів"

Команда України проведе другий матч поспіль на "Арені Львів". Три дні тому дублі Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки, а також дебютний гол за збірну Романа Яремчука забезпечили яскраву і важливу перемогу над сербською командою. Підопічні Андрія Шевченка провели один з найкращих матчів в історії української збірної як за рахунком, так і за якістю гри - 5:0.

Тепер команді Шевченка треба втриматися на висоті і в майбутньому матчі проти Люксембургу. Суперники чотири рази перетиналися у своїй історії й в усіх матчах перемогу здобувала наша збірна. Однак остання зустріч, яка відбулась у березні цього року, завершилася мінімальною перемогою "синьо-жовтих". Долю матчу вирішив автогол люксембуржців - 2:1.

Зазначимо, що за перемогу в групі B, крім України та Люксембургу, борються Португалія, Сербія і Литва.

З викликаних на збір національної команди гравців Андрій Шевченко не включив в заявку на цей матч нападника Артема Бесєдіна і правого захисника Богдана Бутка. Проте повернулися в розпорядження тренера Марлос і Микола Шапаренко. Збірна Люксембургу не відчуває кадрових проблем.

Орієнтовні склади:

Україна: Пятов - Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко - Зінченко, Степаненко, Малиновський - Циганков, Яремчук, Коноплянка

Люксембург: Моріс - Янс, Селімович, Жерсон, Карлсон - Тіль, Мартінш, Баррейро Мартінс, Тіль - Родрігеш, Тюрпель