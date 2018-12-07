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Украина и Литва усилят взаимодействие в секторе обороны и безопасности

Новости » Политика    07.12.2018 - 15:00
Украина и Литва усилят взаимодействие в секторе обороны и безопасности
Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (president.gov.ua)

В Киеве состоялась встреча Порошенко и Грибаускайте

Украина и Литва усилят взаимодействие в секторе обороны и безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Украины Петра Порошенко.

Так, сегодня, 7 декабря, в Киеве состоялась встреча Порошенко с президентом Литвы Далей Грибаускайте. В ходе встречи глава государства поблагодарил за участие Литвы в укреплении обороноспособности Украины.

"Это не только военно-техническое сотрудничество, поставки Украине необходимых нам элементов оружия. Это и присутствие литовских инструкторов по подготовке украинского войска. Это и деятельности в составе Украинско-польско-литовской бригады...Мы подчеркиваем, что необходимо дальнейшее расширение нашего сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Будем усиливать взаимодействие с Литвой относительно реформирования нашего оборонного сектора", - сказал Порошенко.

Глава государства также поблагодарил Литву за активную помощь в медицинской реабилитации украинских военнослужащих.

"229 украинских воинов прошли реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы с 2014 года", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва в 2019 году планирует расширить участие в реализации инфраструктурных проектов в Авдеевке.

Как сообщалось, Грибаускайте сегодня находится с официальным визитом в Киеве.

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