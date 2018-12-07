Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

У Києві відбулася зустріч Порошенка та Грібаускайте

Україна та Литва посилять взаємодію у секторі оборони та безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби президента України Петра Порошенка.

Так, сьогодні, 7 грудня, у Києві відбулася зустріч Порошенка з президентом Литви Далєю Грібаускайте. У ході зустрічі глава держави подякував за участь Литви у зміцненні обороноздатності України.

"Це не тільки військово-технічна співпраця, постачання Україні необхідних нам елементів зброї. Це і присутність литовських інструкторів на підготовці українського війська. Це і діяльності в складі Українсько-польсько-литовськоії бригади...Ми наголошуємо на тому, що необхідне подальше розширення нашої співпраці у сфері безпеки та оборони. Будемо посилювати взаємодію з Литвою щодо реформування нашого оборонного сектору", - сказав Порошенко.

Глава держави також подякував Литві за активну допомогу у медичній реабілітації українських військовослужбовців.

"229 українських воїнів пройшли реабілітацію в медичних закладах Литви з 2014 року", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що Литва у 2019 році планує розширити участь у реалізації інфраструктурних проектів в Авдіївці.

Як повідомлялося, Грібаускайте сьогодні перебуває з офіційним візитом у Києві.