Литва планирует расширить участие в реализации инфраструктурных проектов в Авдеевке, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте (twitter.com/poroshenko)

Литва взяла под свой патронат вопросы восстановления инфраструктуры Авдеевки

Литва планирует расширить участие в реализации инфраструктурных проектов в Авдеевке (Донецкая область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

Так, в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте Порошенко заявил, что Литва одной из первых откликнулась на его обращение к государствам-членам Евросоюза взять под свой патронат вопросы восстановления инфраструктуры разрушенных российской агрессией населенных пунктов на Донбассе.

"Уже в следующем году Литва планирует расширить свое практическое участие в реализации соответствующих проектов в г. Авдеевка. Искренне благодарны за эту важную помощь", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко предложил сделать населенные пункты Донбасса подшефными другим странам. По словам Порошенко, украинские дипломаты займутся привлечением стран Европейского союза к восстановлению разрушенного Донбасса.

Кроме того, Порошенко акцентировал внимание на важности привлечения гуманитарной помощи для восстановления Донбасса.