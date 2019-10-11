Украина - Литва: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок в рамках отбора к Евро-2020
Сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2020 против команды Литвы. По мнению букмекеров, "сине-желтые" являются безоговорочными фаворитами домашнего поединка.
11 октября 21:45
Харьков, стадион "Металлист"
На ОСК "Металлист" в Харькове в пятницу, 11 октября, состоится матч седьмого тура отбора к Евро-2020, в котором встретятся национальные сборные Украины и Литвы.
В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 1". Также встреча покажет общенациональный ТРК "Украина". Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Команды на поле выведет судейская бригада из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.
Украина уверенно занимает первую строчку турнирной таблицы группы В с 13 очками в активе, опережая ближайшего соперника - сборную Португалии на пять пунктов, которая имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов.
При этом две другие национальные сборные уже потеряли шансы обогнать Украины в отборочном турнире на Евро-2020.
В последнем матче квалификации сборная Украины очень уверенно взяла три очка в Вильнюсе.