Фото: подписание меморандума (a7d.com.ua)

Страны подписали соответствующий меморандум

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В частности, украинское ведомство и Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей Литвы подписали меморандум о взаимопонимании по основным направлениям сотрудничества в сфере защиты прав потребителей. От украинской стороны документ подписала врио председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, от литовской - директор Государственной службы по вопросам защиты прав потребителей Неринга Улбайте.

"Подписание меморандума обеспечит создание организационной базы для сотрудничества между обеими странами в осуществлении координированной политики в сфере защиты прав потребителей, которая направлена ​​на установление равных условий для защиты интересов граждан Украины и Литвы от недобросовестных участников рынка", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Литва и Канада будут усиливать сотрудничество с Украиной в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. В частности, два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.