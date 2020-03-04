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Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о сотрудничестве в трудовой миграции

Новости » Политика     04.03.2020 - 10:39
Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о сотрудничестве в трудовой миграции
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соглашение было подписано в конце 2018 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции". Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о сотрудничестве в трудовой миграции

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

"Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, совершенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона", - указано в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, ВР поддержала за основу и в целом законопроект №0021 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции". За проект закона проголосовали 324 нардепа.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский в начале февраля одобрил ратификацию трех соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

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