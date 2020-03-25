Фото: міністр оборони Андрій Таран (uaportal.com)

Планується продовжувати співпрацю у реформуванні системи військового управління та кіберзахисті

Україна та Литва будуть поглиблювати співпрацю у сфері оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, глава Міноборони Андрій Таран провів зустріч з послом Литви в Україні Марюсом Януконісом, який завершує дипломатичну місію в Україні.

"Сторони обговорили стан та перспективи українсько-литовського співробітництва в оборонній сфері. Міністр оборони наголосив, що для України є надзвичайно важливим продовження реалізації процесу реформ та підкреслив внесок партнерів у розбудову оборонних спроможностей держави", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона відзначила роботу радників та інструкторів з Литви, їх внесок у реформування Збройних сил України та розвиток спроможностей сил оборони держави.

Таран також наголосив на важливості планових заходів двостороннього співробітництва, до реалізації яких слід повернутися у майбутньому, та реалізації спільних ініціатив, таких як Декларація щодо співробітництва з кібербезпеки.

"За результатами зустрічі сторони підтвердили наміри розвивати співпрацю у таких сферах як реформування системи військового управління, розвиток сержантського та старшинського складу, територіальна оборона та кіберзахист", - поінформували у Міноборони.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Україна і Литва домовилися про співпрацю у сфері захисту прав споживачів.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0021 "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської республіки про працевлаштування та співпраці у сфері трудової міграції".