Украина может лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами РФ

Украина может лишить пенсий жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта. Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Она отметила, что правительство приняло решение о признании недействительными паспортов, которые будут выданы органами Российской Федерации после 28 апреля 2019 года.

"Документы центров выдачи российских паспортов в Новошахтинске и Покровском не будут признаны. Также инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - добавила Фриз.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

Отметим, в ноябре 2018 года в ООН призвали Украину возобновить выплату пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.