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Украина изменила правила пересечения КПВВ на Донбассе

Донбасс, Пятница 31 июля 2020 12:28
Украина изменила правила пересечения КПВВ на Донбассе
Фото: блокпост (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В частности, лицам без гражданства теперь надо страховой полис

Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов везда-выезда (КПВВ) на линии разграничения нужен страховой полис. Такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Этих лиц не пропустят без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

Напомним, новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируют открыть в течение четырех месяцев, на пунктах планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий.

Отметим, что в штабе операции Объединенных сил розъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты везда-выезда на Донбассе.

Ранее оккупационные силы заявляли, что пропуск через блокпост "Оленовка" будет осуществляться дважды в неделю; "гуманитарный коридор" в Донецкой области будет работать по понедельникам и каждую пятницу.

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