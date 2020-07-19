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В штабе ООС разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ

Донбасс, Воскресенье 19 июля 2020 12:19
В штабе ООС разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (ГПСУ)
Автор: Максим Зайченко

Боевики ограничивают пересечение линии разграничения

В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Боевики пропускают только по спискам.

Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

"Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время", - говорится в сообщении.

В свою очередь, у российских наемников сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

"Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

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