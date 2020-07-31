Україна змінила правила перетину КПВВ на Донбасі

Фото: блокпост (РБК-Україна)

Зокрема, особам без громадянства тепер треба страховий поліс

Іноземцям та особам без громадянства для перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування потрібен страховий поліс. Такий порядок регламентований постановою Кабінету міністрів.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Цих осіб не пропустять без наявного полісу (свідоцтва, сертифікату) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України.

Нагадаємо, нові КПВВ в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області планується відкрити протягом чотирьох місяців, на пунктах планують створити сервісні центри для обслуговування громадян з непідконтрольних територій.

Зазначимо, у штабі операції Об'єднаних сил роз'яснили, як зараз здійснюється пропуск через контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Раніше окупаційні сили заявляли, що пропуск через блокпост "Оленівка" буде здійснюватися двічі на тиждень; "гуманітарний коридор" у Донецькій області буде працювати щопонеділка та щоп'ятниці.