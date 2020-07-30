В Минреинтеграции сообщили, когда откроют два новых КПВВ в Луганской области

Фото: КППВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Новые пункты пропуска планируют открыть в Счастье и Золотом

Новые КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области планируется открыть в течение четырех месяцев. На пунктах планируют создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.

По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построено комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан. По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории.

Он отметил, что там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

Отметим, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

В частности, для помощи таким лицам на всех пунктах пропуска круглосуточно работают специальные палатки.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Луганской области могут в ближайшие месяцы открыть два новых КПВВ.

До недавнего времени на линии разграничения КПВВ работали только в Луганской области, недавно открылся КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.