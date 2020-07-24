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Боевики заявили, что КПВВ возле Донецка будет работать два дня в неделю

Донецк, Пятница 24 июля 2020 13:58
Боевики заявили, что КПВВ возле Донецка будет работать два дня в неделю
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Коридор Еленовка-Новотроицкое будет работать по понедельникам и пятницам

Пророссийские боевики на Донбассе будут пропускать людей через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) по коридору Еленовка - Новотроицкое два дня в неделю. Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что так называемый "гуманитарный коридор" на въезд и выезд из оккупированных районов Донецкой области будет работать по понедельникам и пятницам. На ближайшее время сохранится именно такой график.

Украинская сторона отмечает, что боевики пропускают не всех граждан. По словам помощницы начальника Донецкого пограничного отряда - начальника пресс-службы Валерии Карпиленко, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в оккупированные районы направились более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.

Отметим, боевики выпускают только людей с пропиской на подконтрольной Украине территории. На территорию ОРДО можно попасть только по заранее согласованными спискам с обязательной двухнедельной обсервацией из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии двух новых КПВВ в Луганской области до 10 ноября.

До этого стало известно, что оккупанты начали штрафовать крымчан на административной границе за украинский паспорт.

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