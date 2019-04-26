Украина в июне может получить транш МВФ

Украина в июне может получить транш по программе stand-by Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Левому берегу"

"Скорее всего, в июне, поскольку если они приезжают в мае, то просто технически не успеют (предоставить транш в мае, - ред.)", - сказала она.

Она отметила, что первым для МВФ неожиданным и неприятным сюрпризом была отмена в Украине статьи "о незаконном обогащении", вторым - ситуация с решениями судов по "ПриватБанку".

18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

21 декабря Украина получила от МВФ первый транш кредита на сумму 1,4 млрд долларов по новой программе stand-by на сумму 3,9 млрд долларов. В рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (stand-by arrangement, SBA) Украине будет выделено три транша.

Напомним, постоянный представитель Международного валютного фонда Украине Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда, который признал незаконным национализацию "ПриватБанка". Как отметил представитель МВФ, в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать "ПриватБанк", поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы.

Миссия Международного валютного фонда и посол Соединенных Штатов Америки направили письмо в комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной рады с просьбой отложить рассмотрение законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.