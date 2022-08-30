Украина использует стратегию затягивания, чтобы сломить армию РФ по всему фронту, - RUSI

Украина уже несколько месяцев планирует крупное наступление с целью захвата больших территорий на юге страны, особенно вокруг Херсона. При это ВСУ будут больше придерживаться стратегии затягивания, давя на Россию на широком фронте, пытаясь заставить ее сломить моральный дух и нанести потери.

Об этом заявил старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Джастин Бронк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"За последние полтора месяца Россия успела перебросить значительные силы из Донбасса в направлении Херсона. Но неизвестно, каково моральное состояние этих войск" - заявил он.

С начала войны поступали различные сообщения об упадке сил в российских вооруженных силах, но Москва неоднократно отрицала это.

Бронк заявил, что ожидает от Украины продолжения ударов с использованием HIMARS поскольку, по его словам, они оказались настолько успешными, что перекрыли российские линии снабжения.

Однако в дальнейшем Украине все еще необходимо быть "осторожной".

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон.

При этом ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".

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