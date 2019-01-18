Климкин назвал количество разорванных соглашений с Россией

Украина уже разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией
За последнее время Украина разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, на сегодня 49 соглашений с РФ прекратили существование. Он также прокомментировал вопрос разрыва дипломатических отношений.
"Меня часто спрашивают о дипломатических отношениях с Россией. Но пока почти 70 политических заключенных находятся там. Наши консулы выполняют безумный объем работы", - отметил Климкин.
Министр подчеркнул, что столько же договоров находятся в обработке.
"Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией", - сказал Климкин.
Он также подчеркнул, что Российская Федерация пользуется отличной от цивилизованного мира логикой.
"Очень важным моментом является то, что мы знаем, как провести деоккупацию. Это знает весь мир, в частности ОБСЕ. Но мы прекрасно понимаем, что логика РФ совершенно другая", - добавил он.
Напомним, ранее Климкин заявил, что Россия угрожает цивилизованному миру.
Отметим, ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии обсудят освобождение украинских политзаключенных.