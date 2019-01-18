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Климкин назвал количество разорванных соглашений с Россией

Новости » Политика    18.01.2019 - 12:44
Климкин назвал количество разорванных соглашений с Россией
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Украина уже разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией

За последнее время Украина разорвала 49 соглашений с Российской Федерацией. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня 49 соглашений с РФ прекратили существование. Он также прокомментировал вопрос разрыва дипломатических отношений.

"Меня часто спрашивают о дипломатических отношениях с Россией. Но пока почти 70 политических заключенных находятся там. Наши консулы выполняют безумный объем работы", - отметил Климкин.

Министр подчеркнул, что столько же договоров находятся в обработке. 

"Это, так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорную базу с Российской Федерацией", - сказал Климкин. 

Он также подчеркнул, что Российская Федерация пользуется отличной от цивилизованного мира логикой.

"Очень важным моментом является то, что мы знаем, как провести деоккупацию. Это знает весь мир, в частности ОБСЕ. Но мы прекрасно понимаем, что логика РФ совершенно другая", - добавил он.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Россия угрожает цивилизованному миру.

Отметим, ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии обсудят освобождение украинских политзаключенных.

 

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