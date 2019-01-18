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Климкин: обычный визовый режим с РФ работать не будет

Новости » Политика    18.01.2019 - 13:38
Климкин: обычный визовый режим с РФ работать не будет
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Для внедрения биометрического режима не хватает политического решения

Обычный визовый режим для граждан Российской Федерации работать не будет, и Украине следует ввести именно биометрический. Об этом на пресс-конференции по итогам работы дипломатов в 2018 году заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По его мнению, обычный визовый режим с Россией будет малоэффективным.

"Если и принимать решение о введении визового режима с Россией, то это должен быть только биометрический визовый режим", - отметил Климкин.

По его словам, для внедрения биометрического режима к работе нужно привлечь до 70 консулов. Он также подчеркнул, что внедрение такой системы требует политического решения.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что не исключает введение биометрического визового режима с РФ.

"Сейчас мы смотрим, как работает биометрика, базы данных. Не исключено, что и биометрический визовый режим с РФ придет. Это такое серьезное решение", - отметил он.

Отметим, перед Новым годом Украина продлила ограничения на въезд граждан Российской Федерации.

 

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