Украина инициирует введение биометрического визового режима для российский дипломатов

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Климкин заявил также, что украинские дипломаты в России выполняют только консультативные функции

Украина инициирует введение биометрического визового режима для дипломатов Российской Федерации (РФ) и для всех российских граждан в целом. Об этом во время выступления в Верховной раде в понедельник, 26 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он добавил, что введение обычного визового режима не будет иметь никакого смысла, поэтому нужен именно биометрический визовый режим.

"Я много раз говорил, что мы должны прийти не просто к визовому режиму, поскольку клеить наклейки в паспорта граждан страны-агрессора - нет смысла, а именно к биометрическому визовому режиму (с РФ - ред.)... Сейчас мы будем инициировать также введение такого режима и для служебных и дипломатических паспортов с Россией", - заявил Климкин.

Также министр прокомментировал дипломатические отношения Украины с Россией.

"Что касается отношений с Россией, я всегда говорил, что нам эти отношения не нужны по определению. У нас по факту нет таких отношений. Но мы должны найти форму, каким образом и кто будет помогать и беспокоиться о 2,5 миллионах украинцев в РФ. Делать всю ту работу, которые делают наши консулы в контексте помощи политзаключенным", - сказал министр.

По его словам, для дипломатической службы было бы лучше, если бы украинские дипломаты были на территории Украины, чтобы они не находились под постоянной опасностью.

"Но пока мы не найдем эффективную формулу помощи украинцам, мы ее ищем. Надеюсь, что в ближайшее время сможем предложить решение. Сейчас наши дипломаты (в РФ - ред.) не осуществляют никакой дипломатической деятельности, это только помощь украинцам и консульская деятельность", - заявил Климкин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии России против Украины.

Отметим, на сегодня Украиной введен биометрический контроль для россиян пересекающих границу. За полгода 2018 года такой контроль на границе с Украиной уже прошли 240 тыс. граждан России.